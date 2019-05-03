Суд оставил под стражей обвиняемых по делу об убийстве журналиста Сергиенко

Кроме того, судья пожалуется на адвокатов в дисциплинарную комиссию.

Городищенский районный суд Черкасской области продлил срок действия содержания под стражей для четверых обвиняемых по делу об убийстве Героя Украины, журналиста и активиста Василия Сергиенко. Владимир Воронков, Вадим Мельник, Виктор Горбенко и Роман Недыбалюк останутся под стражей до 30 июня без права внесения залога, сообщает корреспондент LB.ua.

Также суд принял решение обратиться в соответствующие органы с жалобой на защитников.

"Учитывая поведение защитников, суд обращается в квалификационную дисциплинарную комиссии адвокатуры с вопросом о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Шадрина, Валерия Добраницы и Екатерины Петрощук", - отметила судья.

24 апреля рассмотрение дела было перенесено на 2 мая из-за отсутствия на судебном заседании двух защитников обвиняемых. Сторона защиты прилагает все возможные усилия для затягивания процесса: указанные адвокаты постоянно заявляли об отводе судьям, секретарям, прокурорам. Также адвокаты не являлись на судебные процессы, а когда появляются, то каждый раз требуют присутствия всех потерпевших, в частности, 91-летней матери погибшего.

Из-за отводов, самоотводов и невозможности сформировать состав суда, дело прошло почти все суды Черкасской области, а разбирательство по делу еще не провело подготовительного заседания, поскольку в Городищенском суде дело слушают изначально.

Напомним, 4 апреля 2014 журналиста и активиста Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующее утро его нашли замученным насмерть в лесу. По словам родных погибшего, Сергиенко занимался расследованием земельных махинаций, которые вывели его на нынешнего нардепа Геннадия Бобова.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а второе - убить его и закопать в лесу.

Летом 2018 года суд оставил на свободе Завражина, вопреки тяжелым обвинениям, выдвинутым против него.

В марте 2018 года в США задержали Андрея Иносова, еще одного подозреваемого в организации похищения и передачи убийцам журналиста Василия Сергиенко. До сих пор не установлено имя заказчика похищения и убийства.