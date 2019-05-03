Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
​Кононенко: БПП проведет перезагрузку
​Кононенко: БПП проведет перезагрузку
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арест

Обвинительный акт по этому уголовному делу уже находится в суде.

Суд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арест
Сергей Мазур
Фото: LB.ua

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области отпустил из-под стражи троих обвиняемых в покушении на координатора националистической организации С14 Сергея Мазура. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Дело по обвинению 3 лиц в совершении оконченного покушения на заказное умышленное убийство поступило в суд. Во время досудебного расследования в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 мая. 25 апреля прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения, но 26 апреля защита обвиняемых заявила отвод прокурорам.

Несмотря на то, что суд отказался удовлетворить отвод прокурора, он также и не удовлетворил ходатайство о содержании под стражей. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним, 10 октября 2018 года отец Мазура был ранен из-за брошенной в окно его дома гранаты. Следствие считает, что основной причиной покушения на отца координатора С14 Сергея Мазура является общественная деятельность его сына.

Полиция задержала 5 подозреваемых в преступлении, суд арестовал троих из них.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также