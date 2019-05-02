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Подозреваемый по делу Гандзюк Павловский вышел из СИЗО под домашний арест

На этот раз об изменении меры пресечения ходатайствовала прокуратура.

Подозреваемый по делу Гандзюк Павловский вышел из СИЗО под домашний арест
Фото: facebook.com/igor.pavlik.5682

Суд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, под домашний арест с обязательством носить браслет. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Маси Найем на своей странице в Фейсбуке.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - сообщил Найем.

Также адвокат выразил подозрения, что дело "пытаются похоронить".

Ранее в апреле суд уже рассматривал аналогичное ходатайство защиты Павловского и тогда отказался его удовлетворить. Вскоре после этого стало известно, что прокуратура переквалифицировала обвинение подозреваемым на более мягкое, в связи с тем, что подозреваемые согласились на сделку со следствием. Конкретно в случае Павловского обвинение изменено с "организации преступления" на "сокрытие преступления".

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

6 ноября Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.

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