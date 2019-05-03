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На Донбассе ранены трое украинских военных

Боевики вернулись к тактике стрельбы под прикрытием гражданского населения.

На Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: Макс Левин

В четверг, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза - с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов получили ранения трое украинских военнослужащих.

В штабе ООС отметили, что российские боевики вернулись к тактике применения "кочующих батарей". Вчера враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское из 82 мм минометов и вблизи Авдеевки - из 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яковлевка и Минеральное. Объединенные силы не открывали ответный огонь, так как это могло нанести ущерб мирному населению. В результате огня боевиков повреждены два дома в Авдеевке, люди не пострадали.

Огонь из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Марьинка, Лебединское, Широкино, Пищевик и Павлополь. В Луганской области обстрелам подверглись позиции ООС вблизи Новолуганского, Новозвановки и Луганского.

По данным разведки, 9 оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг совершил четыре обстрела, в том числе три - из запрещенных минометов. Огонь зафиксирован вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Березово, а также у Пищевика. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

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