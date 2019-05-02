Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
ГлавнаяОбществоЖизнь

Снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве на Майдане, оставили под стражей

Дмитрию Хмелю продлили арест до 15 июня.

Снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве на Майдане, оставили под стражей
Дмитрий Хмель на суде
Фото: ukranews.com

Печерский районный суд Киева продлил арест экс-бойца подразделения спецназа "Омега", снайпера Дмитрия Хмеля, до 15 июня.

Как сообщается в материалах суда, срок расследования дела Хмеля продлен до 30 августа, передает 112 Украина.

Суд принял ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения, поскольку ожидается завершение еще 6 экспертиз, в частности, снайперских винтовок бойцов "Омеги".

Сторона защиты апеллировала к тому, что Хмель принимал участие в АТО, добровольно отдал загранпаспорта, имеет проблемы со здоровьем и содержит несовершеннолетнего ребенка.

Суд отмел приведенные адвокатом аргументы и продлил содержание под стражей до 15 июня.

Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года. Он подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также