Снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве на Майдане, оставили под стражей

Печерский районный суд Киева продлил арест экс-бойца подразделения спецназа "Омега", снайпера Дмитрия Хмеля, до 15 июня.

Как сообщается в материалах суда, срок расследования дела Хмеля продлен до 30 августа, передает 112 Украина.

Суд принял ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения, поскольку ожидается завершение еще 6 экспертиз, в частности, снайперских винтовок бойцов "Омеги".

Сторона защиты апеллировала к тому, что Хмель принимал участие в АТО, добровольно отдал загранпаспорта, имеет проблемы со здоровьем и содержит несовершеннолетнего ребенка.

Суд отмел приведенные адвокатом аргументы и продлил содержание под стражей до 15 июня.

Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года. Он подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.