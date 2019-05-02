Боевики за день совершили 11 обстрелов, есть раненые

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов, в том числе с применением тяжелого вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенный пунктов Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Широкино, Павлополь, Новолуганское, Новозвановка и Луганское.

В Авдеевке в результате обстрелов были повреждены два дома.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.