Премьер-министр Японии хочет "откровенно поговорить" с Ким Чен Ыном

Со своим ядерным оружием Северная Корея до сих пор остается серозным источником угроз для Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал в интервью газете Sankei Shimbun, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор", - отметил Абэ.

"Я надеюсь, что он лидер, который может принять стратегическое и гибкое решение о том, что лучше для его нации", - добавил он.

Премьер Японии также рассказал о своих переговорах с Дональдом Трампом, которые прошли в Вашингтоне 26-27 апреля.

Политики обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, а также недавний саммит Владимира Путина и Ким Чен Ына.

"Мы подтвердили, что международному сообществу важно работать над реализацией достигнутых соглашений между США и Северной Кореей, а санкции необходимо сохранить, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Вместе с тем и я, и президент Трамп дали оценку подходу президента Путина к Северу", - сказал Абэ.

Северная Корея со своими баллистическими ракетами и ядерными боеголовками по-прежнему остаётся серозным источником угроз для Японии.

Кроме этого, премьер-министр Японии подчеркнул, что и далее намерен решить проблему похищенных в 1970-80-х и удерживаемых в КНДР японских граждан.

По официальным данным, спецслужбы КНДР похитили 17 японцев. Из них только пять человек вернулись в страну в 2002 году. Как заявили в Пхеньяне, остальные восемь умерли, а четверо никогда не въезжали в КНДР.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын 24 апреля посетил Росиию, чтобы встретиться с Путиным. Сначала Путин и Ким поговорили тет-а-тет, после чего провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Содержание переговоров, которые были за закрытыми дверями, не разглашалось.

Более того, изначально Кремль сообщал, что по итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов. В конечном итоге, лидеры действительно не сделали никаких громких заявлений.

Завершился визит Ким Чен Ына в Россию примерно на семь часов раньше, чем планировалось. После обеда в ресторане "Лесная заимка", где 17 лет назад побывал его отец Ким Чен Ир и церемонии проводов на железнодорожном вокзале Ким выехал на бронепоезде в КНДР. В плане его визита на этот день еще значилось посещение дельфинария во Владивостоке и балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

О причинах досрочного отъезда Ким Чен Ына не сообщалось. По словам губернатора Приморья, лидер КНДР обещал снова приехать в Россию.