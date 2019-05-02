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Кабмин утвердил мероприятия ко Дню победы

Чиновникам рекомендуется носить стилизированный знак "Мак памяти".

Кабмин утвердил мероприятия ко Дню победы
Фото: пресс-служба президента

Кабинет Министров утвердил план мероприятий ко Дню памяти и примирения 8 мая, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая и 75-й годовщине изгнания нацистов из Украины 28 октября.

Об этом говорится в распоряжении правительства №279 от 24 апреля, передают Українськi Новини.

Так, 8, 9 мая и 28 октября в Киеве и других городах пройдут мемориальные, торжественные, культурные, научно-просветительские, военно-патриотические и других мероприятия с участием властей, дипломатического корпуса, духовенства и общественных организаций и мероприятия на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

8 мая в Киеве запланирована мемориально-художественная акция "Первая минута мира",  а 9 мая - праздничный концерт "Помним! Побеждаем!" с участием военных оркестров и личного состава вооруженных сил на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Кроме того, неделю до Дня победы чиновникам рекомендуется носить как элемент одежды стилизированный знак "Мак памяти".

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