Коломойский отрицает причастность Портнова к команде Зеленского

Олигарх подтвердил, что уже 20 лет находится в хороших отношениях с Портновым.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Коломойский заявил в интервью Bihus.info.

Кроме того, Коломойский опроверг предположение, что Портнов помогает ему в решении вопросов, связанных с Приватбанком.

Вместе с тем олигарх заявил, что сам он уже 20 лет находится в хороших отношениях с Портновым, и добавил, что последняя встреча с экс-замглавы АП у него состоялась за день до записи интервью.

По словам Коломойского, в те дни Портнов находился в Израиле.

Ранее сообщалось, что в команде Владимира Зеленского отрицают причастность Портнова к ней.

Сам бывший регионал анонсировал свое возвращение в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.