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Советники Зеленского пообщались с послами ЕС в Брюсселе

На Комитете по политике и безопасности выступили Данилюк и Рябошапка.

Советники Зеленского пообщались с послами ЕС в Брюсселе
Фото: twitter.com/kmathernova

Советники избранного президентом Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка посетили Брюссель, где провели встречу с послами Европейского Союза.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и политики расширения Европейской комиссии Катарина Матернова.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку с ранним визитом в Брюссель, включая беседу с послами ЕС на Комитете по политике и безопасности", - написала она в твиттере.

Как сообщалось, в команде Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк отвечает за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность. Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка - главный специалист по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского.

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