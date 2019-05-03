На Комитете по политике и безопасности выступили Данилюк и Рябошапка.

Советники избранного президентом Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка посетили Брюссель, где провели встречу с послами Европейского Союза.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и политики расширения Европейской комиссии Катарина Матернова.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку с ранним визитом в Брюссель, включая беседу с послами ЕС на Комитете по политике и безопасности", - написала она в твиттере.

Great to welcome advisors of new Ukraine President #Zelensky @AlexDanylyuk n Ruslan Riaboshapka for an early visit of Brussels, including speaking to EU Ambassadors in the Political and Security Committee. pic.twitter.com/1ANUOEryh1 — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) 2 травня 2019 р.

Как сообщалось, в команде Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк отвечает за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность. Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка - главный специалист по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского.