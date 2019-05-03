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Луценко встречался с адвокатом Трампа по делу против компании, в которой работал сын Байдена, - NYT

Команда Трампа пытается нанести ущерб своему политическому противнику, подтолкнув Украину к рассмотрению дела Burisma.

Луценко встречался с адвокатом Трампа по делу против компании, в которой работал сын Байдена, - NYT
Фото: Макс Требухов

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко дело против газодобывающей компании Burisma Group, подконтрольной бывшему министру экологии, бизнесмену Николаю Злочевскому.

Соответствующая информация содержится в материале The New York Times, пишет НВ.

По мнению издания, попытки команды Дональда Трампа привлечь внимание к тому, что в компании бизнесмена Злочевского ранее работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, "поднимает вопрос о том, поддерживает ли г-н Трамп попытку подтолкнуть иностранное правительство к рассмотрению дела, которое может нанести ущерб своему политическому противнику".

По информации The New York Times, для обсуждения дела против Burisma Юрий Луценко несколько раз встречался с адвокатом Трампа в Нью-Йорке в 2019 году.

Напомним, в марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma, где ранее работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - самого вероятного кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии.

По информации американского издания, решение Луценко "в некоторых кругах рассматривалось как попытка заручиться поддержкой администрации Трампа своему боссу и союзнику, действующему президенту Петру Порошенко".

Напомним, Джозеф Байден имеет имидж сторонника Украины и в администрации Обамы отвечал за развитие отношений между странами. В прошлом году Байден рассказал про телефонный звонок Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.

О своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году бывший вице-премьер заявлял еще в 2016 году.

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