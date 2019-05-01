Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
​Зеленский пообещал не подвести Украину
​Зеленский пообещал не подвести Украину
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
ГлавнаяМир

В Токио интронизировали нового императора Нарухито

Император пообещал действовать в соответствии с Конституцией и продолжать дело отца.

В Токио интронизировали нового императора Нарухито
Фото: скриншот видео

В Токио прошла церемония интронизации нового императора Японии Нарухито. Он официально вступил на престол, сообщает телекомпания NHK.

В церемонии приняли участие около 300 человек. Нарухито вручили священное зеркало, меч и драгоценный камень, которые символизируют императорские полномочия. Ему также передали государственные и тайные печати.

В своем первом обращении к обществу в новом статусе Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу. ... Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

Накануне в Японии состоялась церемония, в ходе которой престол покинул император Акихито. Он добровольно оставил трон своему старшему сыну Нарухито. Это первое отречение императора в Японии за последние 200 лет.

Эра правления императора Нарухито получила название Рэйва, что означает «порядок и гармония». Названия эпох в Японии используют в официальных документах, вплоть до водительских прав, в СМИ, календарях и сувенирной продукции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также