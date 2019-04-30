​Чешская гостиница отсудила право не селить россиян из-за оккупации Крыма

Владелец четырехзвездочного отеля Brioni в Остраве Томаш Крчмарж (Thomas Krchmarg) выиграл разбирательства в Конституционном суде Чехии, связанные с его решением отказывать в приеме россиянам.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в фейсбуке.

"Пять лет назад он стал автором первых антироссийских санкций в Чехии. 24 марта 2014 года в своем отеле он вывесил объявление о том, что из-за аннексии Россией Крыма граждан РФ здесь селить не будут. Через несколько дней, однако, он изменил условие: граждане России гостиница будет поселять только в случае, если они письменно заявят об осуждении оккупации Крыма", - написал посол.

Фото: Aleš Honus, Právo Томаш Крчмарж, владелец чешского отеля Brioni

Чешская торговая инспекция оштрафовала Крчмаржа на 50 тысяч крон (около 2 тысяч евро), посчитав такой подход дискриминацией. Впоследствии он добился снижения штрафа в десять раз, но продолжил судиться и дальше.

"Он настаивал, что даже в случае, если ему придется заплатить одну крону, с таким решением он не согласится. Пройдя целый ряд успешных и неуспешных судебных разбирательств в различных инстанциях, Томаш довел дело до Конституционного суда. И вот сегодня был объявлен вердикт высшей чешской судебной инстанции. Конституционный суд постановил, что в этом случае дискриминации не было. Он отверг утверждение Высшего административного суда о том, что речь шла о национальной нетерпимости, а наоборот признал действия отеля рациональными", - сообщил посол.

Фото: brioni.hotel.cz Brioni Boutique Hotel в Остраве

Отказ клиенту из-за его этнического происхождения или религии, по мнению суда, считался бы дискриминацией, но из-за гражданства - нет.

"Таким образом, имеем чрезвычайно важный прецедент решения Конституционного суда страны ЕС, в котором не только восстановлена справедливость в отношении человека, ставшего на защиту Украины, но и подтверждена противоправность аннексии Россией территории Украины", - заявил Перебийнис.