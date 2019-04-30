На сайте правительства Германии появилась петиция о Голодоморе

На сайте немецкого парламента (Бундестаг) появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Павел Климкин.

"На веб-странице парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев в Германии поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - написал Климкин.

"Человеческая природа устроена так, что инстинкт самосохранения стирает из нашей памяти худшее, а время приглушает боль, хотя и не излечивает. Наш с вами, друзья, моральный долг перед миллионами невинных жертв Голодомора вижу в том, чтобы в мире жила память о них, о трагедии украинского народа. Мир должен знать правду о кровавых, людоедских преступлениях советского режима, чтобы быть в состоянии реагировать на современные проявления сталинизма, которые демонстрирует нынешняя российская власть", - добавил глава МИДа.

Напомним, в декабре 2018 года Нижняя палата Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа. 3 октября аналогичную резолюцию принял Сенат США.

Также в декабре прошого года 38 стран-членов Организации Объединенных Наций подписали декларацию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.