Во Франции четверо мужчин задержаны при подготовке к теракту "экстремальной жестокости"

Один из задержанных ранее пытался примкнуть к ИГИЛ.

Четверо мужчин были задержаны в Париже при подготовке к теракту, который должен был быть направлен против правоохранительных органов, сообщает агентство AFP в понедельник, 29 апреля.

По данным следствия, полиции удалось предотвратить атаку незадолго до ее проведения. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщает в этой связи о готовящемся теракте "экстремальной жестокости", передает DW.

Один из задержанных - уже известный полиции 17-летний житель Франции - в 15-летнем возрасте пытался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке "Исламское государство". Остальные задержанные также были ранее осуждены за различные правонарушения.

13 ноября 2015 года произошли теракты в Париже. Боевики устроили взрывы почти одновременно в районе стадиона Stade de France, театра Bataclan, а также рядом с несколькими ресторанами. В результате погибли 130 человек, еще около 300 получили ранения.

Ответственность за произошедшее впоследствии взяло на себя "Исламское государство". Парижский теракт стал самым крупным из когда-либо совершенных во Франции.

В январе этого года в Бельгии был задержан мужчина, снабдивший террористов автоматами Калашникова.