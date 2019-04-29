В Грузию не пустили колонну российских байкеров

Грузинские пограничники не пустили в страну группу российских байкеров, который хотели попасть в страну через КПП "Верхний Ларс".

Об этом пишет "Новости-Грузия" со ссылкой на местное общественное ТВ.

Гражданам России было отказано во въезде в Грузию на основании закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. В нем отмечается, что иностранцу может быть отказано во въезде в Грузию, если он не предоставит информацию или предоставляет ложную информацию о своей личности или целях поездки.

Колонна из 30 байкеров направлялась транзитом через Грузию в греческий город Салоники, а затем в Афины, где 1-2 мая планируется сбор. Однако мотоциклистам было отказано во въезде на территорию Грузии и даже в проезде по территории Грузии транзитом.

Запрет на въезд останется в силе до 10 мая.

В 2017 году в Грузию не пропустили группу российских байкеров под названием "Ночные волки". Они заявили, что собираются отметить в Тбилиси день победы над Германией во Второй мировой войне, но из-за протеста грузинской общественности байкеров не впустили в страну.

В итоге на празднование дня победы к мемориалу в парке Ваке в Тбилиси 9 мая попали только двое представителей "Ночных волков". Как выяснилось, они сумели попасть в Грузию только благодаря тому, что пересекли границу задолго до праздников — в начале апреля.