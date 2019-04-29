​Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо хочет перенести столицу с острова Ява.

Об этом 29 апреля объявил один из его министров Бамбанг Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro), пишет The Sydney Morning Herald.

Место для новой столицы еще не выбрали. По задумке индонезийских властей, она должна находиться в центре государства в месте, защищенном от природных катастроф, таких как вулканы, цунами, лесные пожары. Также условием является наличие чистой воды и большая территория, принадлежащая правительству или государственным предприятиям.

Нынешняя столица Индонезии, портовой город Джакарта постепенно уходит под воду, а ее реки - сильно загрязнены. Сейчас это один из крупнейших агломераций в мире, и решение ее проблем затруднено отсутствием свободной земли для строительства дорог и развития общественного транспорта. Сегодня на дорогу до работы и назад многие жители тратят по 4-5 часов. По оценке индонезийских властей, страна теряет на этом миллиарды долларов.

Власти Индонезии предполагают, что перенос столицы может занять около 10 лет по примеру Бразилии, Малайзии и Казахстана.