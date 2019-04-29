Четыре активиста экологической организации Greenpeace взобрались на нефтяную вышку West Hercules, которая стоит на якоре близ самого северного города Норвегии Хаммерфест.
Об этом говорится на сайте Greenpeace.
Буровая установка компании Equinor проходит подготовку к новому сезону работ в Баренцевом море, который начинается в мае.
"Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Вот почему я здесь и делаю все возможное, чтобы сообщить норвежскому правительству, что если мы хотим сохранить нашу планету пригодной для жизни для будущих поколений, мы должны свернуть нефтяную промышленность", - заявила одна из активисток.
"Бурить нефтяные скважины в Арктике, сейчас когда она тает быстрее, чем когда-либо, - это сумасшествие. Мы столкнулись с чрезвычайным климатическим положением и должны прекратить нефтедобычу, именно поэтому сегодня мы вышли на ненасильственную акцию протеста", - прокомментировал ситуацию глава норвежского отделения Greenpeace Фруде Плейм.