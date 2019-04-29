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В Британии горел родной лес Винни-Пуха

В Британии горел родной лес Винни-Пуха
Фото: twitter.com

В Эшдаунском лесу в Великобритании, который является прототипом леса, где жили герои детской сказки Алана Милна о Винни-Пухе, произошел крупный пожар.

Пожар произошел в воскресенье вечером, 28 апреля. В общем огонь охватил около 20 гектаров леса, передает ВВС.

Тушить пожар прибыли шесть команд спасателей. Четыре из них оставались на месте до утра понедельника, чтобы удостовериться, что огня больше нет.

Представитель одной из пожарных бригад отметил, что подобные пожары редко возникают ночью, однако нет оснований считать, что это был поджог.

Несмотря на дождь, который шел накануне, подлесок был очень сухим, из-за чего огонь быстро распространялся. Местный лесничий Крис Саттон рассказал, что типичный для этих мест папоротник "был сухой, как солома".

Лесничий добавил, что из-за огня скорее всего погибли рептилии, потому что они слишком медленные, а также были уничтожены гнезда с отложенными в них яйцами и птенцами.

Эшдаунский лес наиболее известный по сказке о Винни-Пухе. Ее автор драматург Алан Александр Милн в 1925 году переехал в поселок Гартфилд, расположенный рядом с лесом. Именно он стал прототипом для Стоакрового леса (в переводе Бориса Заходера он известен как Замечательный лес).

Напомним, пчелы собора Нотр-Дам выжили после пожара.

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