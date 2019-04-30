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​Лидер оппозиции Венесуэлы объявил восстание против Мадуро

"Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации".

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо во вторник, 30 апреля, призвал к вооруженному восстанию против режима Николаса Мадуро, пишет BBC.

"Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. Сейчас я встречаюсь с главными военными подразделениями наших вооруженных сил, начиная финальную фазу Операции Свобода", - говорится в твиттере Гуайдо.

В видеообращении, записанном на одной из баз военно-воздушных сил Венесуэлы, Гуайдо в окружении мужчин в военной форме призывает военных поддержать его и свергнуть Мадуро.

Хуан Гуайдо
Фото: EPA/UPG
Хуан Гуайдо

В январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали таковым США и многие другие страны, призвав действующего президента Мадуро покинуть пост. Россия, Китай и еще несколько стран считают Мадуро легитимным президентом, а события в Венесуэле - попыткой государственного переворота.

На видео Гуайдо говорит, что его поддержали "храбрые солдаты" в Каракасе. Рядом с ним стоит другой оппозиционный лидер - Леопольдо Лопес. В 2009 году он вместе Гуайдо основал левоцентристскую партию "Народная воля". Лопеса позже арестовали и приговорили к 13 годам заключения по обвинению в поджоге и терроризме. Его срок был заменен на домашний арест, под которым он должен был находиться и сейчас.

Леопольдо Лопес
Фото: EPA/UPG
Леопольдо Лопес

Лопес заявил, что его освободили поддержавшие Гуайдо военные.

Гуайдо с авиабазы "Ла Карлота" призвал и других венесуэльских военных поддержать его. Он назвал президента Мадуро узурпатором и призвал жителей Каракаса приходить к авиабазе. Как сообщает Рейтер, в окрестностях базы слышна стрельба.

Мадуро написал в твиттере, что все командование вооруженных сил остается верным властям. "Призываю к максимальной народной мобилизации, чтобы подтвердить победу мира. Мы победим", - заявил Мадуро.

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