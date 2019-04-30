В понедельник, 29 апреля, к правоохранителям обратился один из пассажиров международного аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без полуострова Крым.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
Полицейские задокументировали факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, а также устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения.
"Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информационной политики", - сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.
Напомним, Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.
В начале марта Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ. В связи с этим посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не распространять дезинформацию.