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Преемница Меркель на посту главы ХДС выступила в поддержку "Северного потока-2"

Крамп-Карренбауэр признала, что понимает опасения восточноевропейских стран, таких как Украина и Польша.

Преемница Меркель на посту главы ХДС выступила в поддержку "Северного потока-2"
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Фото: EPA/UPG

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в поддержку строительства трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"ХДС всегда заявлял, что поддерживает этот проект, независимо от того, актуален он или нет", - сказала Крамп-Карренбауэр. По ее словам, роль природного газа в Германии будет расти, особенно если учесть, что страна собирается в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии.

Одновременно лидер ХДС признала, что понимает опасения восточноевропейских стран, таких как Украина и Польша, и добавила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Комментируя тот факт, что совместный кандидат от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Европарламент Манфред Вебер критично относится к российско-германскому энергетическому проекту, Крамп-Карренбауэр заявила, что считает это "вполне нормальным".

В апреле Вебер в интервью польской газете The Polska Times заявил, что, если его изберут главой Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. При этом политик выразил уверенность в том, что данный проект - "не в интересах Евросоюза", поскольку он усилит зависимость ЕС от российского сырья.

Напомним, 15 апреля ЕС окончательно принял антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2".

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РФ с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

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