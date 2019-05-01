США призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Помпео и Лавров по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 1 мая, провели телефонный разговор по поводу событий в Венесуэле.

Пресс-служба Госдепартамента США по итогам разговора сообщила, что Помпео призвал Россию прекратить поддержку режима Николаса Мадуро и присоединиться другим государствам, в числе которых и большинство стран Америки, которые хотят лучшего будущего для народа Венесуэлы.

Помпео назвал вмешательство России и Кубы дестабилизирующим не только для ситуации в Венесуэле, но и для двусторонних американо-российских отношений.

МИД России в свою очередь назвал происходящее в Венесуэле попыткой захвата власти "при явной поддержке США".

"С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства – грубейшее нарушение международного права. Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями", - сказано на сайте российского министерства.

Напомним, что 30 апреля в Венесуэле обострилось политическое противостояние и уже сутки в стране идут беспорядки.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "последнего этапа" свержения Николаса Мадуро и призвал военных переходить на свою сторону.

Госсекретарь США заявил, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия.