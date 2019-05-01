ЕСПЧ обязал Россию выплатить оппозиционной активистке более 15 тыс. евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 15 299 евро Эльвире Дмитриевой - координатору штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Соответствующее решение ЕСПЧ принял 30 апреля, сообщает "Европейская правда".

Суд признал Россию виновной в нарушении пяти статей Европейской конвенции по правам человека. Дмитриевой присудили компенсацию морального и материального вреда на сумму 12 649 евро. Еще 2650 евро РФ должна компенсировать за услуги двух адвокатов активистки.

Дмитриева была организатором несогласованной акции "Он вам не Димон" в Казани 26 марта 2017. Районный суд в Казани признал отказ властей согласовывать митинг незаконным. За день до проведения акции полиция составила на Дмитриеву протокол за призыв к участию в акции через соцсеть.

После проведения акции Дмитриеву задержали. На нее составили еще два протокола - за неповиновение требованию сотрудника полиции и нарушение порядка организации митинга. Активистку оштрафовали на 11 000 рублей и 20 часов обязательных работ.

Напомним, по данным российских СМИ, в марте 2017 года в антикоррупционных митингах в России приняли участие от 32 до 93 тыс. человек, акции прошли в 97 городах. Полиция задержала более 2 тыс. человек, большинство задержанных были осуждены за административные правонарушения.