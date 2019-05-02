Военно-воздушные силы США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях - два самолета F-35A Lightning II нанесли удары по сети туннелей в горном массиве Хамрин, в Ираке, где боевики "Исламского государства" хранят оружие и боеприпасы.
Об этом сообщается на сайте американских ВВС.
Отмечается, что вылет истребителей осуществлялся в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), которая была начата США и их союзниками еще в 2014 году.
Истребители F-35A Lightning II были доставлены на военную базу Centcom в ОАЭ 15 апреля этого года. Они прибыли с военной базы в американском штате Юта транзитом через авиабазу "Морон" в Испании.
Самолеты F-35 пятого поколения бывают трех модификаций: А - для стандартного взлета и посадки, B - для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C - для взлета с авианосца и посадки на палубу.
#USAF #F35A Lighting II conducted its first combat employment. https://t.co/MQIsHH5j8K#AirForce #Aircraft #Aviation@DeptofDefense @usairforce @CENTCOM @USAF_ACC @HAFB pic.twitter.com/wiiiA4kF8m— US AFCENT (@USAFCENT) April 30, 2019
Напомним, в прошлом году международная коалиция решила выделить на восстановление Ирака около $30 млрд в виде кредитов и инвестиций.