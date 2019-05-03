Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
ГлавнаяПолитика

США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК

По информации источников, Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК
Станислав Шевчук
Фото: Макс Требухов

США отказали в визе председателю Конституционного Суда Украины Станиславу Шевчуку.

Об этом говорится в заявлении организации "Центр противодействия коррупции".

"Друзья, у председателя Конституционного Суда Украины произошла неприятность. Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Центр противодействия коррупции" не считает, что США аннулирует визы всем судьям КС и депутатам Верховной Рады, причастным к отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Напомним,  26 февраля Конституционный Суд признал неконституционной и отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. В статье 368-2 под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

Глава КС подчеркнул, что КСУ поддерживает борьбу с коррупцией, но считает, что формулировки в законодательстве должны быть выписаны более корректно.

После этого президент Петр Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также