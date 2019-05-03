США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК

США отказали в визе председателю Конституционного Суда Украины Станиславу Шевчуку.

Об этом говорится в заявлении организации "Центр противодействия коррупции".

"Друзья, у председателя Конституционного Суда Украины произошла неприятность. Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Центр противодействия коррупции" не считает, что США аннулирует визы всем судьям КС и депутатам Верховной Рады, причастным к отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, 26 февраля Конституционный Суд признал неконституционной и отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. В статье 368-2 под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

Глава КС подчеркнул, что КСУ поддерживает борьбу с коррупцией, но считает, что формулировки в законодательстве должны быть выписаны более корректно.

После этого президент Петр Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.