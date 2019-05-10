Трамп: я хочу поладить с Россией и Китаем, потому что я умный

"Германия платит РФ миллиарды за трубопровод... А мы должны защищать Германию от России?".

Президент США Дональд Трамп не хочет называть Россию врагом.

Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Германия должна платить 2% (ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО, - ред.), но Германия на практике платит 1%... Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод. И это мы должны защищать Германию от России?... Германия отдает (деньги, - ред.) так называемому врагу. А я не называю ее врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", - сказал президент США.

Трамп регулярно подчеркивает, что не видит ничего плохого в том, чтобы попытаться выстроить хорошие отношения с Москвой и Пекином.

В то же время, он подвергает критике российский проект газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, 3 мая Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность заключения нового многостороннего соглашения по ядерному оружию между США, Россией и Китаем или расширения текущего стратегического российско-американского ядерного соглашения о ракетах средней и малой дальности.

Также в разговоре затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов.

Ранее Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.