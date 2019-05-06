Байден назвал Трампа "клоуном"

Бывший вице-президент США Джо Байден, выступая перед донорами в Южной Каролине, назвал действующего президента США Дональда Трампа "клоуном".

Об этом пишет Bloomberg.

"Единственное место, где у него есть доверие - это грязь. Единственное, на что он не знает, как реагировать, - это проблемы. Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему... Мы могли бы просто начать с "клоуна", - сказал Байден.

Так он ответил на вопрос журналистов, которые попросили его прокомментировать привычку Трампа придумывать прозвища для своих оппонентов. В частности, ранее президент США в своем Twitter назвал Байдена "сонным Джо".

Байден также заявил, что в разговоре с ним 14 глав государств со всего мира выразили обеспокоенность Трампом, в том числе - премьер Британии Тереза Мэй.

Напомним, Байден, работавший в администрации Барака Обамы, ранее объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.