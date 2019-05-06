В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
"Манчестер Юнайтед" установил ценник на Погба, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" установил ценник на Погба, - СМИ
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
ГлавнаяМир

Байден назвал Трампа "клоуном"

Ранее президент США назвал Байдена "сонным Джо".

Байден назвал Трампа "клоуном"
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Бывший вице-президент США Джо Байден, выступая перед донорами в Южной Каролине, назвал действующего президента США Дональда Трампа "клоуном".

Об этом пишет Bloomberg.

"Единственное место, где у него есть доверие - это грязь. Единственное, на что он не знает, как реагировать, - это проблемы. Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему... Мы могли бы просто начать с "клоуна", - сказал Байден.

Так он ответил на вопрос журналистов, которые попросили его прокомментировать привычку Трампа придумывать прозвища для своих оппонентов. В частности, ранее президент США в своем Twitter назвал Байдена "сонным Джо".

Байден также заявил, что в разговоре с ним 14 глав государств со всего мира выразили обеспокоенность Трампом, в том числе - премьер Британии Тереза Мэй.

Напомним, Байден, работавший в администрации Барака Обамы, ранее объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также