В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политузников

В Москве в воскресенье, 5 мая, прошли одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политузников Кремля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Фото: Konstantin Kotov / Facebook

"Активисты вышли к станции метро Арбатская с плакатами "Обмен всех на всех! Свободу Олегу!", "Нет - войне с Украиной", - говорится в материале.

После начала акции сотрудники российской полиции подошли к одному из общественных активистов Константину Котову для проверки документов.

"Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли", - рассказал активист.

Фото: Konstantin Kotov / Facebook

Издание сообщает, что 1 мая в Москве также прошли одиночные пикеты с требованием освободить граждан Украины, которых по политическим мотивам удерживают в России и аннексированном Крыму, в частности, украинских моряков, которые были захвачены ФСБ у берегов Крыма в ноябре 2018 года, Олега Сенцова, крымчанина Владимира Балуха и других крымскотатарских активистов.

Напомним, в конце апреля в США обнародовали доклад о политических репрессиях в России. Так, по состоянию на март 2019 года количество политзаключенных в РФ возросло до 236 человек, включая тех, которые находятся на территории оккупированного Крыма. Среди них, оппозиционные политики и активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.