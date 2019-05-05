В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

В первом туре оба кандидата набрали по 42 процента голосов.

В Республике Северная Македония в воскресенье, 5 мая, проходит второй тур выборов президента. На должность главы государства претендуют кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии Стево Пендаровский и Гордана Силяновска-Давкова, которую поддерживает правоконсервативная оппозиция, передает Немецкая волна.

Правом голоса обладают 1,8 миллиона человек.

В ходе первого тура выборов, который прошел 21 апреля, два кандидата в президенты набрали по 42 процента голосов. Явка составила 41 процент избирателей, при этом для признания выборов состоявшимися необходима явка в 40 процентов.

Президента республики избирают в ходе всеобщего прямого голосования сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков.

Стево Пендаровски второй раз баллотируется в президенты. В 2014 году он уступил уступил нынешнему президенту страны Герге Иванову.

Силяновска-Давкова еще в начале 90-х годов была министром в правительстве, потом долгое время была членом Венецианской комиссии.

Напомним, ранее еврокомиссар Хан выступил за скорейший прием балканских стран в ЕС.