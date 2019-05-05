В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
ГлавнаяМир

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

В первом туре оба кандидата набрали по 42 процента голосов.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов
Фото: EPA/UPG

В Республике Северная Македония в воскресенье, 5 мая, проходит второй тур выборов президента. На должность главы государства претендуют кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии Стево Пендаровский и Гордана Силяновска-Давкова, которую поддерживает правоконсервативная оппозиция, передает Немецкая волна.

Правом голоса обладают 1,8 миллиона человек.

В ходе первого тура выборов, который прошел 21 апреля, два кандидата в президенты набрали по 42 процента голосов. Явка составила 41 процент избирателей, при этом для признания выборов состоявшимися необходима явка в 40 процентов.

Президента республики избирают в ходе всеобщего прямого голосования сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков.

Стево Пендаровски второй раз баллотируется в президенты. В 2014 году он уступил уступил нынешнему президенту страны Герге Иванову.

Силяновска-Давкова еще в начале 90-х годов была министром в правительстве, потом долгое время была членом Венецианской комиссии.

Напомним, ранее еврокомиссар Хан выступил за скорейший прием балканских стран в ЕС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также