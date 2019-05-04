Преследования христиан в некоторых странах достигает уровня геноцида, - исследование

В Ираке количество христиан за последние 15 лет сократилось более чем на миллион.

Преследования христиан в некоторых регионах мира почти достигает уровня геноцида, говорится в исследовании, проведенном по распоряжению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, передает русская служба BBC.

"Христиан массово вынуждают уезжать из родных мест, в результате чего христианство может быть полностью истреблено во многих странах Ближнего Востока", - говорится в промежуточном докладе, составленном комиссией, которую возглавлял епископ Труро Филип Маунтстивен.

Авторы исследования утверждают, что на данный момент христиане составляют всего лишь 1,5% населения среди палестинцев. В Ираке до 2003 года проживали 1,5 млн христиан, а на сегодняшний день их там осталось менее 120 тысяч.

"Данные указывают не только на то, что христиан преследуют во все большем количестве стран, но также, что гонения становятся все более жестокими", - говорит епископ Филип Маунтстивен.

По его мнению, в некоторых регионах преследования христиан по своему масштабу и характеру вплотную приблизились к уровню, соответствующему международному определению геноцида по классификации ООН.

В докладе также говорится, что каждый третий человек на планете оказывается жертвой преследований на религиозной почве, а христиане являются наиболее преследуемая категория верующих.

Министр Джереми Хант распорядился провести это исследование в конце декабря 2018 года, после того как в прессе разразился скандал вокруг судьбы пакистанской христианки Асии Биби, которой угрожали смертью, несмотря на то, что суд признал ее невиновной в оскорблении ислама.

Сам Джереми Хант сказал, что британское правительство попросту проспало преследования христиан, но что этот доклад, а также недавние нападения на церкви на Шри-Ланке, когда погибли более 200 человек, пробудили всех, вызвав невероятный шок.

Доклад также особо отмечает ситуацию в странах Центральной Азии, в частности, на постсоветском пространстве.

"Иногда некоторые церкви просто запрещаются - это обычно касается пятидесятников и свидетелей Иеговы. Православные и католики подвергаются менее серьезным преследованиям, частично из-за влияния России, а также потому, что местные власти рассматривают протестантов как потенциальных западных шпионов", - говорится в докладе.

В Туркменистане были случаи, когда женщин, перешедших в христианство из ислама, похищали и их заставляли выходить замуж за мужчин-мусульман.

Окончательный доклад будет опубликован этим летом.