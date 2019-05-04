Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
Почему у Венесуэлы не получается?
Почему у Венесуэлы не получается?
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
Над КНДР нависла угроза голода
Над КНДР нависла угроза голода
США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК
США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
ГлавнаяМир

Из сектора Газа по Израилю за день выпустили больше 200 ракет

Ранены два человека, травмированы еще трое.

Из сектора Газа по Израилю за день выпустили больше 200 ракет, пишет местное издание 9tv.co.il со ссылкой на пресс-службу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Часть из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", но некоторые достигли земли.

Фото: EPA/UPG

Первые сигналы о ракетных обстрелах из сектора Газа поступили утром около 10 часов, за последующие полчаса по Израилю выпущено около 100 ракет.

В ответ самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяткам объектов ХАМАСа и "Исламского джихада" в секторе Газа. Утверждается, что в ходе обстрелов подземный ход, прорытый боевиками "Исламского джихада", который вел в пределы "зеленой черты" из сектора Газа.

Newsru.co.il со ссылкой на израильскую скорую помощь пишет, в результате обстрелов были ранены два человека: 80-летняя женщина из Кирьят-Гата и 50-летний мужчина из Ашкелона. Три человека получили травмы, в том числе 15-летний подросток. По другим данным, в течение дня в больницы поступили 20 человек. Большинство обратившихся получили ушибы и травмы во время сирен, когда искали укрытие. Три человека во время сирены были сбиты машинами.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа Ронен Манелис в интервью 13-му израильского телевидения сообщил, что после окончания шабата будет начат ограниченный призыв резервистов разведывательных подразделений, управления тылом, противовоздушной и противоракетной обороны.

Фото: EPA/UPG

Массовые обстрелы в Израиле совпали по времени с приездом в страну участников "Евровидения". Из-за обстрелов в городе Модиине отменен концерт с участием бывших израильских конкурсантов "Евровидения", репетиции к самому конкурсу проходят в Тель-Авиве согласно графику.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также