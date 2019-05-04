Из сектора Газа по Израилю за день выпустили больше 200 ракет, пишет местное издание 9tv.co.il со ссылкой на пресс-службу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Часть из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", но некоторые достигли земли.

Фото: EPA/UPG

Первые сигналы о ракетных обстрелах из сектора Газа поступили утром около 10 часов, за последующие полчаса по Израилю выпущено около 100 ракет.

В ответ самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяткам объектов ХАМАСа и "Исламского джихада" в секторе Газа. Утверждается, что в ходе обстрелов подземный ход, прорытый боевиками "Исламского джихада", который вел в пределы "зеленой черты" из сектора Газа.

Newsru.co.il со ссылкой на израильскую скорую помощь пишет, в результате обстрелов были ранены два человека: 80-летняя женщина из Кирьят-Гата и 50-летний мужчина из Ашкелона. Три человека получили травмы, в том числе 15-летний подросток. По другим данным, в течение дня в больницы поступили 20 человек. Большинство обратившихся получили ушибы и травмы во время сирен, когда искали укрытие. Три человека во время сирены были сбиты машинами.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа Ронен Манелис в интервью 13-му израильского телевидения сообщил, что после окончания шабата будет начат ограниченный призыв резервистов разведывательных подразделений, управления тылом, противовоздушной и противоракетной обороны.

Фото: EPA/UPG

Массовые обстрелы в Израиле совпали по времени с приездом в страну участников "Евровидения". Из-за обстрелов в городе Модиине отменен концерт с участием бывших израильских конкурсантов "Евровидения", репетиции к самому конкурсу проходят в Тель-Авиве согласно графику.