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​В Монголии два человека умерли от бубонной чумы, съев сурка

В провинции Баян-Улгий объявили карантин.

​В Монголии два человека умерли от бубонной чумы, съев сурка
Фото: siberiantimes.com

В Монголии от бубонной чумы умерли два человека.

По данным Siberian Times, в провинции Баян-Улгий на западе Монголии 38-летний мужчина охотился на сурков. Он и его супруга съели мясо животного, которое, предположительно, было переносчиком бубонной чумы.

Четверо их детей остались сиротами.

В прямом или непрямом контакте с умершими были 158 человек. Все они находятся под наблюдением.

Власти провинции Баян-Улгий объявили карантин, который продлится с 30 апреля по 6 мая. О других заражениях пока не сообщается.

Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis – зоонозная бактерия, как правило присутствующая в организме мелких млекопитающих и живущих на них блох.

Существуют две основные клинические формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Наиболее распространенной формой является бубонная чума, которая характеризуется наличием болезненных воспаленных лимфатических узлов, или "бубонов". Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30-60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.

В прошлом чума вызывала масштабные пандемии с высоким уровнем смертности. В 14-м веке чума была известна под названием "Черная смерть" и унесла жизни примерно 50 миллионов человек в Европе. Сегодня чума легко поддается лечению антибиотиками, а профилактика инфекции не представляет особых сложностей при условии соблюдения стандартных мер предосторожности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010-2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти.

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