​Кабмин одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Монголией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Напомним, в феврале глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после "Брексита".