"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком".

Президент Украины Владимир Зеленский запустил видеоблог, в котором будет показывать жизнь главы государства.

Об этом сообщается на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком", - говорится в комментарии к ролику.

На видео также есть момент, когда Зеленский впервые садится в кресло главы государства в администрации Президента.

"Неудобно. Чего вы хлопаете?" - сказал он, обращаясь к присутствующим.

Ранее Зеленский и его команда обращались к украинцам через страницы в соцсетях и пресс-службу. Также новоизбранный президент записывал видеоролики с обращениями.

Напомним, 20 мая официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Петра Порошенко