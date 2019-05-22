Зеркаль отказалась от должности замглавы Администрации президента, - СМИ

Указ о ее назначении исчез с сайта президента.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента Владимира Зеленского.

По данным издания, Зеркаль соглашалась быть уполномоченным по вопросам международных судов по вопросам России, но не замглавы АП.

Зеркаль была назначена на эту должность указом Зеленского №309/2019. В настоящее время документ на сайте отсутствует.

Напомним, 21 мая президент Зеленский назначил главой АП своего советника Андрея Богдана, который был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

На должности заместителей главы АП, кроме Зеркаль, Зеленский назначил Руслана Рябошапку, который был его советником во время избирательной кампании, руководителя компании GoodMedia Кирилла Тимошенко и сценариста сериала "Слуга народа" Юрия Костюка.