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Климкин посоветовал Зеленскому "перезагрузить" АП

"Совсем уже у нее никудышная аура и карма".

Климкин посоветовал Зеленскому "перезагрузить" АП
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Павел Климкин, который подал в отставку, посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин.

Он также добавил, что офис Президента и секретариат Кабинета министров могут работать лучше, если избавить их от бюрократии.

"Офис Президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией. Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина. А перезагрузка - это интересная штука", - отметил Климкин.

Напомним, перед вторым туром Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах хочет работать в open space, а не на Банковой.

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