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Юбилейная 25-я акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной с начала протестов

На посещаемости сказались недавнее 1 Мая и плохая погода.

4 мая во Франции прошла "юбилейная" 25-я протестная акция "желтых жилетов". По данным МВД Франции, число участников стало самым низким с момента начала протестов, пишет RFI.

Фото: EPA/UPG

В манифестациях по всей стране приняли участие 18900 человек, из них всего 1460 - в Париже.

Неофициальная счетная служба "желтых жилетов" Le Nombre Jaune назвала более высокие цифры: более 40 тысяч человек. Впрочем, это все равно меньше, чем неделю назад, когда тот же источник сообщал о 60 тысячах участников.

Фото: https://twitter.com/lenombrejaune

На сегодняшнюю посещаемость могло повлиять то, что три дня назад во Франции прошли первомайские демонстрации, в которых участвовали в том числе и "желтые жилеты". Кроме того, в субботу на большей части территории Франции сохранялась дождливая холодная погода.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо и с тех пор не прекращались, достигая пика в выходные. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали столкновения между протестующими и правоохранителями.

В декабре под давлением протестующих французское правительство отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать протесты.

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