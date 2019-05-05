США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
ГлавнаяМир

Террористы из Сектора Газа угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве

В регионе началась жесткая фаза противостояния.

Террористы из Сектора Газа угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве
Фото: 24 Канал

Террористы палестинского движения "Исламский джихад" из Сектора Газа пообещала сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Тель-Авиве через неделю. Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - говорится в заявлении террористов.

В то же время, 4 мая уже начались первые репетиции. Национальный вещатель Израиля утверждает, что обстрелы не помешают провести конкурс.

"Подготовка делегаций на Евровидение проходит согласно запланированному расписанию. Делегации прибывают и все заняты конкурсом", - отметили организаторы конкурса.

Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Украина в этом году не будет участвовать в конкурсе.

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал начать массированный удар по Cектору Газа, назвав это ответными мерами.

В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории 4 мая погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика "Исламского джихада".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также