Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в Секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

"Сегодня утром я распорядился продолжить нанесение массированных ударов по террористическим элементам в Секторе Газа для того, чтобы перегруппировать войска вокруг сектора и усилить их танками, артиллерией и пехотными силами", - заявил он в воскресенье перед началом заседания кабинета министров.

Ранее командование армии обороны Израиля уже начало переброску к границе с Сектором Газа 7-й танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе.

Представитель командования - генерал-лейтенант Джонатан Конрикус - сообщил журналистам, что, по оценкам, жесткое противостояние в этом регионе продлится еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад".

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Массовые обстрелы в Израиле совпали по времени с приездом в страну участников "Евровидения". Из-за обстрелов в городе Модиине отменен концерт с участием бывших израильских конкурсантов "Евровидения", репетиции к самому конкурсу проходят в Тель-Авиве согласно графику.