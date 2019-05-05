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В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку из-за пожара

Число пострадавших при пожаре превысило 10 человек.

В московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолет, летевший в Мурманск, сообщают российские СМИ.

На видеозаписи из аэропорта видно, что самолет полностью охвачен огнем.

Пассажиров эвакуировали по надувному трапу.

По данным агентства РИА "Новости", всего на борту находилось 78 человек и все они успели эвакуироваться. ТАСС сообщает, что число пострадавших при пожаре на борту самолета превысило 10 человек.

Источник в экстренных службах сообщил, что в самолете загорелся не двигатель, а электропроводка.

Телеграм-канал Mash сообщил предварительную причину пожара самолета: "При посадке самолет развернуло, повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолет загорелся".

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