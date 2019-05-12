Фото: EPA/UPG

В столице Албании Тиране в субботу, 11 мая, произошли столкновения между участниками антиправительственных протестов и правоохранителями. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Несколько тысяч протестующих собрались перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки председателя Совета министров Эди Рамы. Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы", - говорится в сообщении.

По словам представителей экстренных служб, не менее 12 сотрудников полиции получили ранения.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Протесты в Албании начались в феврале. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки главы Совета министров Эди Рамы, занимающего свою должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя обвиняют в махинациях на выборах и коррупции. В конце февраля свыше 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.

Лидер демократов Люльзим Баша особо выделил необходимость "освободить Албанию от преступлений" и сделать ее похожей на остальные страны Европы. Он заявил, что протестные акции будут продолжаться, а их масштаб - расти, пока албанские власти держат страну "вдали от Европы".

Республика Албания с населением в 2,9 млн человек входит в число беднейших государств Европы. В 2019 году власти надеются начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Напомним, ранее Еврокомиссар Хан выступил за скорейший прием балканских стран в ЕС.