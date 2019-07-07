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Филиал крупнейшего банка Молдовы ограбили на 1,5 млн евро

Злоумышленникам удалось отключить сигнализацию, камеры видеонаблюдения и вскрыть все двери.

Филиал крупнейшего банка Молдовы ограбили на 1,5 млн евро
В Кишиневе ограбили филиал коммерческого банка Moldova-Agrinindbank
Фото: deschide.md

В столице Молдовы Кишиневе в воскресенье, 7 июля, ограбили филиал крупнейшего в стране коммерческого банка - Moldova-Agrinindbank. Об этом со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции пишет Интерфакс.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 30 млн леев (более 1,5 млн. евро). 

"Ограбление произошло около четырех часов утра в воскресенье в филиале банка по улице Иона Крянгэ в Кишиневе. Грабители проникли в здание через запасной вход со двора", - рассказали в полиции.

В инспекторате отметили, что злоумышленники заранее изучили здание, у них было специальное оснащение. Им удалось отключить сигнализацию и все камеры видеонаблюдения, были вскрыты все двери.

"Из хранилища, где физические лица арендовали мини-сейфы для хранения ценных вещей, были вынесены деньги, документы, ценные вещи. Свидетелей ограбления нет, полиция начала расследование", - сообщили в инспекторате.

Клиентов банка, которые хранили ценные вещи в ячейках, уведомили об ограблении. В настоящее время они пишут заявления в полицию и составляют опись пропавших ценностей.

Напомним, в прошлом году в Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницу. Злоумышленники забрали 15 тыс. евро и 150 тыс. гривен.

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