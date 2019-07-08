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​Данилюк признался в желании стать премьер-министром

"Не буду врать, что меня это не интересует".

​Данилюк признался в желании стать премьер-министром
Фото: 24tv.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк признался в желании стать премьер-министром.

Об этом он сказал в интервью ТСН, отвечая на вопрос, не хотел бы он занять премьерское кресло "в перспективе".

"Не буду врать, что меня это не интересует", - сказал Данилюк.

В то же время он отказался признать свое назначение секретарем СНБО политической ссылкой. По словам Данилюка, он был не против занять эту должность еще в 2014-м.

"Я говорил про эту должность еще в 2014 году с Порошенко. В 14 году мы об этом говорили, но из политических соображений этого не произошло", - заявил он.

Напомним, что в 2015 году Александр Данилюк работал на должности заместителя главы Администрации президента, а в апреле 2016 года перешел в правительство на должность министра финансов.

В июне 2018 году Данилюк со скандалом был уволен.

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