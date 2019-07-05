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Кабмин запретил ограничивать электроснабжение КП "Вода Донбасса"

Каким образом правительство планирует урегулировать ситуацию с оплатой электроэнергии, не разъясняется.

Кабмин запретил ограничивать электроснабжение КП "Вода Донбасса"
Фото: vchasnoua.com

Кабинет министров запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Такое решение в Кабмине объяснили тем, что перебои с поставками воды, которые вызывает обесточивание "Воды Донбасса", несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера.

"Обесточивание КП "Вода Донбасса" - это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти", - подчеркнули в правительстве.

Также сообщается, что в июне, после проведения консультаций с профильными министерствами и ведомствами, было предложено решение предоставить КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя", который делает невозможным отключение электричества на объектах и подразделениях предприятия.

Заявление Кабмина не разъясняет, каким образом правительство планирует урегулировать ситуацию с оплатой электроэнергии коммунальным предприятием "Вода Донбасса".

В апреле 2019 национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что энергоснабжение "Воды Донбасса" остается неурегулированным, а само коммунальное предприятие жаловалось на высокие тарифы на энергоснабжение.

Часть объектов КП "Вода Донбасса" находится на контролируемой Украины территории, часть - на оккупированной. В частности водозабор, станция фильтрации и подъема воды действует на подконтрольной Киеву территории, откуда эта вода подается в оккупированный Донецк в объеме 860 тыс. кубов ежесуточно.

23 мая началось отключение от электроэнергии КП "Компания "Вода Донбасса" за долги перед поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Для решения сложной ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения КП "Компании "Вода Донбасса" и как следствие – водоснабжения всей Донецкой области 3 апреля состоялось совещание во главе с Вице-премьер-министром Украины - Министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко.

Во время совещания был подписан протокол, где поручалось НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкой ОГА и Государственной аудиторской службе принять безотлагательно меры для урегулирования ситуации в недельный срок.

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