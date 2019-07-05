​Коболев заявил, что Гройсман ставит "Нафтогаз" перед выбором: или заплатить дивиденды, или закачать газ на зиму

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отреагировал на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о нежелании "Нафтогаза" платить дивиденды в государственный бюджет.

Коболев объяснил, что только накопив в хранилищах около 20 млрд куб.м газа, компания гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим Украина также обеспечит сильную позицию в переговорах с "Газпромом".

"Сейчас в хранилищах Украины 13,8 млрд куб.м газа, идет интенсивное закачки. До 15 октября нам нужно выйти на целевой объем 20 млрд куб. м. То есть, за 100 дней необходимо закачать больше 6 млрд куб. м. Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 млн куб газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно. Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд куб - это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет", - написал Коболев на своей странице в фейсбуке.

По его словам, сейчас "Нафтогаз" стоит перед выбором: либо заплатить рекордные дивиденды и остаться без газа в хранилищах; либо отсрочить выплату дополнительных дивидендов, но закачать необходимые объемы газа.

"Нафтогаз выбрал второй путь. Заморозить страну и проиграть новую газовую войну - считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", - заявил глава "Нафтогаза".

Ранее 5 июля премьер-министр Владимир Гройсман снова пригрозил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением из-за нежелания компании платить большие дивиденды.

Напомним, на одном из предыдущих заседаний Кабмин решил направить 90%, или 12,3 млрд гривен, прибыли "Нафтогаза" за 2018 на дивиденды государству.

Однако "Нафтогаз" направил на дивиденды только 30% от чистой прибыли и обжаловал решение Кабмина, сославшись на необходимость закупить большие объемы газа к зиме.