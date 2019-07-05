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Гройсман снова пригрозил уволить Коболева

Поводом стало нежелание "Нафтогаза" платить большие дивиденды.

Гройсман снова пригрозил уволить Коболева
Фото: 24tv

Премьер-министр Владимир Гройсман снова пригрозил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением. Это связано с нежеланием компании платить большие дивиденды.

"Нафтогаз и еще некоторые государственные компании решили, что им не нужно платить дивиденды в государственный бюджет. Нафтогаз подал иск против государства. Государственная компания против государства... Это нонсенс", - возмутился Гройсман на заседании правительства в пятницу.

По его словам, Кабмин примет протокольное решение с требованием к "Нафтогазу" и другим компаниям до следующего заседания правительства отозвать свои иски.

"Если они будут дальше паразитировать на государственных вопросах, я терпеть этого не собираюсь. Сегодня нужно принять протокольное решение правительства, направить [его] в набсоветы и менеджмент, поставить вопрос о том, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства, потому что государство - их владелец. Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю поручить министерствам, в координации которых Нафтогаз, Турбоатом, кажется, еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", - сказал премьер-министр.

Напомним, на одном из предыдущих заседаний Кабмин решил направить 90%, или 12,3 млрд гривен, прибыли "Нафтогаза" за 2018 на дивиденды государству.

Однако "Нафтогаз" направил на дивиденды только 30% от чистой прибыли и обжаловал решение Кабмина, сославшись на необходимость закупить большие объемы газа к зиме.

Нынешний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта 2019. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц.

Премьер-министр Владимир Гройсман в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат, и впоследствии анонсировал открытый конкурс на эту должность.

11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.

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