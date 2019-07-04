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"Укрзализныця" готова за 500 млн гривен забрать городскую электричку Киева на свой баланс

Компания планирует запустить Kyiv City Express.

"Укрзализныця" готова за 500 млн гривен забрать городскую электричку Киева на свой баланс
Фото: NewsOne

"Укрзализныця" хочет забрать городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Компания планирует провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное пригородное ж/д сообщение киевского региона со столицей. Городская электричка должна стать его частью.

Городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпастранса" передали 10 электропоездов.

"[Сейчас] ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Мы предлагаем Киевпастрансу вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн - 50 млн грн на каждый. Этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава. Кроме того, фактически это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов. Дальнейшие расходы и организацию работы мы берем на себя", - сказал директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий

По его словам, проект Kyiv City Express предусматривает модернизацию железнодорожной сети и удобное сочетание пригородных маршрутов.

"Общая длина проекта будет 343 км, который соединит между собой 46 ж/д станции Киевского региона. В частности, это броварское, белоцерковское, трипольское и бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой", - сказал Веприцкий.

В УЗ посчитали, что благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тыс. пассажиров или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен. "Это должен быть проект с финансированием из бюджета Киева и городов-сателлитов столицы. Мы успешно запустили бориспольский экспресс и понимаем, что есть необходимость полного и качественного обновления пригородного сообщения Киевского узла", - добавили в компании.

Городская электричка в Киеве ходит по кольцевому маршруту Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница и останавливается на 15 станциях.

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