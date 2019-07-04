"Укрзализныця" готова за 500 млн гривен забрать городскую электричку Киева на свой баланс

"Укрзализныця" хочет забрать городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Компания планирует провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное пригородное ж/д сообщение киевского региона со столицей. Городская электричка должна стать его частью.

Городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпастранса" передали 10 электропоездов.

"[Сейчас] ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Мы предлагаем Киевпастрансу вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн - 50 млн грн на каждый. Этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава. Кроме того, фактически это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов. Дальнейшие расходы и организацию работы мы берем на себя", - сказал директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий

По его словам, проект Kyiv City Express предусматривает модернизацию железнодорожной сети и удобное сочетание пригородных маршрутов.

"Общая длина проекта будет 343 км, который соединит между собой 46 ж/д станции Киевского региона. В частности, это броварское, белоцерковское, трипольское и бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой", - сказал Веприцкий.

В УЗ посчитали, что благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тыс. пассажиров или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен. "Это должен быть проект с финансированием из бюджета Киева и городов-сателлитов столицы. Мы успешно запустили бориспольский экспресс и понимаем, что есть необходимость полного и качественного обновления пригородного сообщения Киевского узла", - добавили в компании.

Городская электричка в Киеве ходит по кольцевому маршруту Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница и останавливается на 15 станциях.