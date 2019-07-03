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​Украина заявила в ООН о незаконности документов Российского морского регистра, выданных в Крыму

Выданные свидетельства РМРС должны считаться недействительными.

​Украина заявила в ООН о незаконности документов Российского морского регистра, выданных в Крыму
Севастопольский торговый порт
Фото: morvesti.ru

Украина заявила в Международную морскую организацию (ИМО) о незаконности документов Российского морского регистра судоходства (РМРС), выданных в Крыму с середины 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

3 июля делегация Украины в ИМО сообщила государствам-членам о фактах ведения РМРС хозяйственной деятельности на оккупированной территории. Регистра предоставляет судам услуги конвенционного осмотра и сертификации для их регистрации под флагом РФ и сюрвейерские услуги/

"Таким образом, любые классификационные и конвенционные свидетельства, а также другие документы, выданные после 31 июля 2014 года Российским морским регистром судоходства на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь, являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться незаконными", - говорится в сообщении.

Международная морская организация (ИМО), начавшая функционировать в 1959 году, отвечает за повышение надежности и безопасности судоходства в области международной торговли и за предотвращение загрязнения моря с судов.

ИМО как одно из специализированных учреждений ООН обеспечивает механизмы для сотрудничества между правительствами в формировании норм и правил, связанных с техническими вопросами, влияющими на международное судоходство, для содействия принятию максимально осуществимых стандартов безопасности и эффективности морского судоходства, а также для охраны морской среды через предотвращение и борьбу с ее загрязнением судами.

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