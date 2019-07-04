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Газовые переговоры с Россией возобновятся в сентябре

Времени до окончания контрактов остается все меньше.

Газовые переговоры с Россией возобновятся в сентябре
Фото: EPA/UPG

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией возобновятся только в сентябре.

Об этом сказал в четверг вице-президент ЕК Марош Шефчович, пишет "Интерфакс-Украина".

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством будут возобновлены уже в сентябре", - сказал он в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва по результатам заседания саммита ЕС.

Раньше почти то же самое сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он заявил, что РФ подождет формирования в Украине нового правительства, которому будет предложено начать переговоры с чистого листа. Кабинет министров будет сформирован по итогам выборов Верховной Рады не раньше сентября.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

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